Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/9566 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9566 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, 1002 Ada, 6 Parsel, - Nolu taşınmaz Tapu kaydı ile mahalline gidilerek yerinde tespit yapılmış; parselin zemine uygun olduğu ve doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmaz, D-100 (E-5) Karayoluna ve Büyükçekmece sahil şeridine yakın, gelişmekte olan bir konut bölgesinde, kadastral (stabilize toprak) bir yola cepheli olarak yer almaktadır.

Adresi : Celaliye Mahallesi Sezen Aksu Sokak, No:31 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 400,00 m2

Arsa Payı : -

İmar Durumu : İmar işlem dosyasında herhangi bir yapı ruhsatı veya tadilat ruhsatına rastlanılmadığı, taşınmazın arsa vasfında olduğu belediye yazısı ile teyit edilmiştir.

Kıymeti : 8.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 10:20

20/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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