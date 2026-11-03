Örnek No:55*

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/228 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/228 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Bağlar Mevkisi 816 Ada 3 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 9.046,55 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-20 arasında değişen meyilli arazilerdendir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur.Her türlü Makineli Tarıma uygundur. Taşınmaz Boş Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Bağlar Mevkisi 816 Ada 3 Parsel

Yüzölçümü : 9.046,55 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanı''olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 6.332.585,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 10:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 10:18

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Demirci Mevkisi 765 Ada 30 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 6.036,61 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 3-6 arasında değişen az meyilli arazilerdendir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Her türlü Makineli Tarıma uygundur. Taşınmaz, Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi: Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Demirci Mevkisi 765 Ada 30 Parsel

Yüzölçümü : 6.063,61 m2

İmar Durumu: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Orman Alanı''olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 5.131.118,50 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:18

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Demirci Mevkisi 765 Ada 33 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 13.246,21 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında değişen az meyilli arazilerdendir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur.Her türlü Makineli Tarıma uygundur. Taşınmaz, Tarla ve kısmen Çalılıkolarak kullanılmaktadır.Taşınmaz Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Demirci Mevkisi 765 Ada 33 Parsel

Yüzölçümü : 13.246,21 m2

İmar Durumu:1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Orman Alanı''olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 7.947.726,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 12:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 12:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 12:18 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 12:18

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Bağlar Mevkisi 722 Ada 86 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 1.783.28 m2yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 3-5 arasında değişen düz meyilsiz arazilerdendir. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Her türlü Makineli Tarıma uygundur. Taşınmaz Tarla olarak kullanılmaktadır.Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Kestel İlçesi Gölcük Mahallesi Bağlar Mevkisi 722 Ada 86 Parsel

Yüzölçümü : 1.783,28 m2

İmar Durumu:1/10.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Tarım Alanı''olarak tanımlıdır.

Kıymeti: 2.674.920,00 TL

KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 13:38 Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 13:38

Basın No: ILN02584824 #ilan.gov.tr