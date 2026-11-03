İ L A N

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

1. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2026/1166 Esas

Dairemizce verilen 02/10/2026 tarih ve 2026/1166 esas 2026/1461 karar sayılı ilamı ile; Davalı Çiftlikköy Tapu Müdürlüğü vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nun 353/(1)-b/1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE karar verildiği kararımızın DAHİLİ DAVALI OSMAN SÜTUNÇ'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup adı geçen davalı hakkında iş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde temyiz yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur. 23/10/2026

Basın No: ILN02584425 #ilan.gov.tr