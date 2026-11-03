Örnek No:55*

T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/57 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLÂNI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/57 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, BAHCEYAKASI mahallesi, KUYUBOĞAZI mevkii, 124 ADA, 15 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bahçeyaka Mahalle merkezine mücavir durumda Bahçeyaka-Karapınar köy yolunun 65 metre batısında düz bir topoğrafyaya sahip bir arazidir. Parsel orta derinlikte killi-tınlıtoprak bünyesine sahiptir. Taşınmazın yakınında konut türü yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmazın üzerinde mahsuldar durumda 60-70 yaşlarında, dağınık hâlde zeytin ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde makineli tarım yapma imkânı bulunmaktadır. Kadastral yola cephe durumda olmayan taşınmaza her türlü araç ile ulaşım mümkündür. Taşınmazın elektrik ve suyu bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 2.430,34 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plânında; TARIM alanında kalmaktadır. Parselin herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 4.860.680,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Geçit Hakkı : Geçit Hakkı Vardır. (124 Ada 16 Parsel lehine ve 15 Parsel aleyhine 87,24 m2'lik hükmen geçit hakkı

Ağaç: Bu Parselde Mehmet GÖK'ün 6 adet zeytin ağacı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:40

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KEMER mahallesi, KAVAKLAR mevkii,

102 ADA, 71 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; düz bir topoğrafyaya sahip bir arazidir. Parsel orta derinlikte killi-kumlu toprak bünyesine sahiptir. Taşınmazın yakınında yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde dikili hâlde ürün bulunmamakta olup, üzerinde makineli tarım yapma imkânı bulunmaktadır. Kadastral yola cephe durumda olmayan taşınmaza tarım araçları ile ulaşım mümkündür. Taşınmazın elektrik ve suyu bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 4.593,54 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plânında; TARIM

alanında kalmaktadır. Parselin herhangi bir yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.650.054,20 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, BAHCEYAKASI mahallesi, KUYUBOĞAZI mevkii, 124 ADA, 37 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bahçeyaka Mahalle merkezine mücevir durumda Bahçeyaka-Karapınar köy yoluna cephe durumdadır. Taşınmaz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Parsel orta derinlikte killi-tınlı toprak bünyesine sahiptir. Taşınmazın yakınında konut türü yapılaşma mevcuttur. Taşınmazın bir kısmında dikili hâlde mahsuldar 60-100 yaşlarında, dağınık hâlde zeytin ağaçarı bulunmakta olup, açık kısmı üzerinde makineli tarım yapma imkânı bulunmaktadır. Kadastral yola cephe durumda olan taşınmaza her türlü araç ile ulaşım mümkündür. Taşınmazın elektrik ve suyu bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 4.036,82 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çerve Düzeni Plânında; TARIM

alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.688.368,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Geçit Hakkı : Geçit Hakkı Vardır. (Bu parsel aleyhine 124 Ada, 22 Parsel lehine krokide B1 ile gösterilen yerden 267,77 m²'lik hükmen geçit hakkı vardır.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:15

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, BAHCEYAKASI mahallesi, KUYUBOĞAZI mevkii, 123 ADA, 34 PARSEL sayılı ZEYTİNLİK vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Bahçeyaka Mahalle merkezine mücavir durumda Bahçeyaka-Karapınar köy yolunun 170 metre doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazdoğudan batıya yaklaşık %5-6 eğimlidir. Parsel orta derinlikte killi-kumlu toprak bünyesine sahiptir. Taşınmazın yakınında yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmazın bir kısmında dikili hâlde mahsuldar durumda zeytin ağaçarı bulunmakta olup, açık kısmı üzerinde makineli tarım yapma imkânı bulunmaktadır. Doğu yönünde kadastral yola cephe olan taşınmaza tarım araçları ile ulaşım mümkündür. Taşınmazın elektrik ve suyu bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 11.795,79 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plânında; TARIM alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 17.693.685,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:20

01/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02584126 #ilan.gov.tr