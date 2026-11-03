Örnek No:55*

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/225 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/225 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.15/10/2026



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı Zafer Mahallesi 377 Ada 57 Parsel

Yüzölçümü : 8.391,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 505.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2027 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı Zafer Mahallesi 377 Ada 53 Parsel

Yüzölçümü : 4.400,14 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 265.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2027 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı/Zafer Mahallesi 370 Ada 57 Parsel

Yüzölçümü : 36.417,65 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.820.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı kanun. TEİAŞ adına 1397,38 m2 irtifak hakkı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2027 - 12:00

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı/Zafer Mahallesi 374 Ada 18 Parsel

Yüzölçümü : 3.202,66 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 160.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2027 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Gülağaç İlçesi Saratlı/İstiklal Mahallesi 404 Ada 200 Parsel

Yüzölçümü : 4.484,83 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 270.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2027 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2027 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Bebek Köyü 139 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 22.168,24 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.325.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2027 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2027 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2027 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02586036 #ilan.gov.tr