İ L A N

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İntifa hakkı KAY-TUR A.Ş. 'ye ait Yukarı Mahalle Tekir Yaylası Kümeevler No:221 Hacılar/Kayseri adresinde bulunan 1 Adet Kafe/Restoran için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ihale ile 4 (dört) yıllığına kiraya verilecektir.

1- İhale 18/11/2026 Çarşamba Günü saat 10:00'da KAY-TUR A.Ş. Destek Hizmetleri Müdürlüğü binasında yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

b) Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküleri

c) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

ç) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

e) Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz

f) Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Kay-Tur A.Ş. Mali işler Müdürlüğü tarafından verilen makbuzun ibraz edilmesi.

g) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (ç) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmekte olup verilecek beyannamede ortaklığı temsile yetkili (pilot) ortak belirtilecektir.)

ğ) İhaleye katılacak olan istekliler Şirketimiz Kay-Tur A.Ş. 'ye herhangi bir borcu olmadığına dair Kay-Tur A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden şirketimize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi alacaktır.

h) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılıktan yazılı belge getirmesi zorunludur.

3- Son müracaat tarihi 18/11/2026 Çarşamba günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar KAY-TUR A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, KAY-TUR A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.