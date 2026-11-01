T.C. BORÇKA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

-İLAN-

DOSYA NO : 2014/49 ESAS

KARAR NO : 2019/209

SANIK : Aleksandra KAKHIANI, Vakhtangi oğlu,

06/05/1980 GÜRCİSTAN doğumlu,

Mahkememizin 30/05/2019 tarihli ilamında sanığın 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE karar verilmiş olup, sanığa, tüm aramalara rağmen gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02582051 #ilan.gov.tr