İ L A N
T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/798 Esas 26.10.2026
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN ÖZCAN gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.26.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 67918073236
ADI SOYADI : HÜSEYİN ÖZCAN
BABA ADI : OSMAN
ANA ADI : CEMİLE
DOĞUM TARİHİ : 04/03/1978
DOĞUM YERİ : AYANCIK
Basın No: ILN02580280 #ilan.gov.tr