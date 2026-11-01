İ L A N

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/798 Esas 26.10.2026

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN ÖZCAN gaipliği hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, bizzat mahkememize gelerek veya posta yoluyla dilekçe göndermek suretiyle yakın bir zamanda (ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde ) bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.26.10.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 67918073236

ADI SOYADI : HÜSEYİN ÖZCAN

BABA ADI : OSMAN

ANA ADI : CEMİLE

DOĞUM TARİHİ : 04/03/1978

DOĞUM YERİ : AYANCIK

Basın No: ILN02580280 #ilan.gov.tr