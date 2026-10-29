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T.C. KIRKLARELİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/136 Esas

DAVALILAR : 1-FİKRİYE ŞAHİN - TC NO: 11321651000

2-RECAİ SİVRİ - TC NO: 12278619938

Davacı vekili Mahkememize hitaben verdiği dava dilekçesinde; Kırklareli İli Merkez İlçesi Üsküp/Mehmetçavuş Mah. 159 ada, 103 parsel ve 159 ada, 400 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar Fikriye Şahin ve Recai Sivri'ye tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla; dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/01/2027 tarihinde, saat: 12.25'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gereklidir. Aksi taktirde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verilecektir.

Bu ilan; dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere, belirtilen hususlar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02582065 #ilan.gov.tr