İ L A N

T.C. KARACABEY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/489 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DAVALI : Hasımsız

MİRAS BIRAKAN: MUZAFFER DEMİR-37339041268

Mirasçılarının tespit edilmesi istenen Kamil ve Hatice'den olma, 20/10/1925 doğumlu, ( T.C. 37339041268) Muzaffer DEMİR isimli murisin mirasçılarına ait herhangi bir nüfus kaydı ve tanık bilgisine ulaşılamadığından, Muzaffer Demir isimli şahsın mirasçısı olan ya da elinde mirasçı olduğuna dair belge bulunan mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere Devlete geçeceği hususu TMK' nın 594. maddesi gereğince ilan olunur.