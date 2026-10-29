T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/294 Esas 13.10.2026

Konu : Basın İlan Kurumu ilanı

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı, ALİ BEKE ile Davalı, BOSTANLI KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Adıyaman İli, Kahta İlçesi, Bostanlı Köyünde 14.289,64 m²'lik alana sahip olan, 0 ada 704 parsel ve 0 ada 705 parsel numaralı taşınmazların güney sınırına, 0 ada 701 parsel numaralı taşınmazın doğu sınırına, 0 ada 712 parsel numaralı taşınmazın batı sınırına komşu olan taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

Basın No: ILN02580240 #ilan.gov.tr