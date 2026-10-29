T.C. ANKARA 62. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2023/351 Esas 27.10.2026

İLAN

Davacı , GÖKHAN BİÇEN ile Davalılar , İSMET ÖZAHİ, ÖZEL GÖLBAŞI POLİKLİNİĞİ, SAİM DUMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davası nedeniyle;

Davalı şirket temsilcisi Abdurrahman Sami VURAL hakkında daha önce adres araştırması ve tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Gökhan Biçen vekili Av. Onur Durmuş dava dilekçesinde özetle; davacının Özel Gölbaşı Polikliniği adı ile tanınan davalılara ait ''.. Gaziosmanpaş Mh. Ankara Cad. No:104 Gölbaşı / ANKARA ..'' adresindeki iş yerinde 16.07.1999 tarihinden 30.05.2001 tarihine kadar tekniker ve laborant olarak çalıştığını, ancak yapılan araştırmada bu hizmetlerin SSK'ya bildirilmediği ve primlerin ödenmediğinin tespit edildiğini, sigortalı olmanın, kişi bakımından sadece bir hak olmayıp aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu, bu durumun davacıyı mağdur etmekte olduğundan iş bu sürelere ilişkin hizmetinin tespiti ve tescili için iş bu davanın açıldığını, davacının, davalı iş yerinde 16.07.1999 ile 30.05.2001 tarihlerinde asgari ücretle çalıştığının tespitine ve tesciline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ederek dava açmıştır.

"Davalı şirket temsilcisi Abdurrahman Sami VURAL' a dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zabıtlarının tebliğine karar verilmiş olup, duruşmanın 19/01/2027 günü saat 11:00'de yapılacağı, iş bu ilanın HMK'nın 126. - 127 maddeleri hükümlerince 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya karşı beyanda bulunmanız ve beyanda bulunmadığınız takdirde davaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur."

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.

Basın No: ILN02580726 #ilan.gov.tr