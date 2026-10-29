T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/287 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/287 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/10/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 151 Ada 23 Parsel
Yüzölçümü : 12.222,63 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.388.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 136 Ada 44 Parsel
Yüzölçümü : 6.342,91 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:04
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 166 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 4.377,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:04
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:04
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 178 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 3.778 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 136 Ada 37 Parsel
Yüzölçümü : 12.842,78 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 770.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02579262 #ilan.gov.tr