Örnek No:55*

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/287 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/287 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.12/10/2026

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 151 Ada 23 Parsel

Yüzölçümü : 12.222,63 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.388.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 136 Ada 44 Parsel

Yüzölçümü : 6.342,91 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 11:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 166 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 4.377,69 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 12:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 178 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 3.778 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 225.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:31

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçesi Yalman Köyü 136 Ada 37 Parsel

Yüzölçümü : 12.842,78 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 770.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı kanun 6. mad.Taprak ve tarım reformu.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02579262 #ilan.gov.tr