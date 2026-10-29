Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/480 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/480 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İli , Çukurova İlçesi , Kireçocağı Mahallesi , 7756 Ada No , 19 Parsel No , 1/32 Arsa Payı , 7.934,00 m2 alanlı , Zemin Kat, 1 Nolu bağımsız bölüm dubleks mesken vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır.Adana ili, Çukurova ilçesi, Kireçocağı Mahallesi,7756 ada 19 parselde kayıtlı zemin kat, 1 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken vasfında olup 76,00 m2 oturum alanına sahip olup zemin + 2 normal kat olarak toplamda 228,00 m2 brüt kullanım alanına sahiptir. Hacı Bektaş Veli Bulvarına 65,00 mt mesafede Adana Konaklar Sitesi içerisindedir. Taşınmazın zemini parke kaplama olup duvarlar saten boyalıdır. Pencereler pvc doğrama kapılar panel kapıdır. Mutfak dolabı mdf mamul olup tezgah üzeri mermer mevcuttur.Bahçesi mevcuttur. Doğal gaz sistemi vardır. İkiz dubleks tarzındadır.

Adresi : Yüzüncüyıl Mahallesi 85068 Sokak Adana Konakları Sitesi Çukurova / ADANA

İmar Durumu: İnşaat tarzı E:0.40 yoğunluklu meskun konut alanı

Kıymeti : 16.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz Tapu Takyidatındaki Gibidir. / Diğer : Aile Konutu Şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2027 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02580323 #ilan.gov.tr