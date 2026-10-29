İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR





ELEKTRİK (SANAYİ) ENERJİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/2124687

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A BEYOĞLU/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123138000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.11.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ELEKTRİK (SANAYİ) ENERJİSİ ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1.300.000 kWh Elektrik (Sanayi) Enerjisi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Haliç Tersanesi - Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No: 63/A Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL 3.4. Süresi/teslim tarihi : Elektrik Piyasası Mevzuatı uyarınca EPİAŞ nezdinde yürütülmesi gereken işlerin tamamlanarak ilk endeks tespitinin yapıldığı tarih işe başlama tarihidir. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması akabinde gerekli başvuruları yaparak EPİAŞ nezdindeki işlemleri başlatacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aylık iş süresince her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : EPİAŞ işlerin tamamlanarak ilk endeks tespitinin yapıldığı tarih



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Tedarik Lisansı veya Üretim Lisansı



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02581394 #ilan.gov.tr