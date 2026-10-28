TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MARMARAEREĞLİSİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-Satışı yapılacak gayrimenkulün idari adresi; Bahçelievler Mah. Çorlu Yolu Mevkii G19-B-04-C-2-BG19-B-04-C-2 547 ada 7 parsel adresindedir.

2-Gayrimenkul Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğünde, Tekirdeğ İli, Marmaraerelisi İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 547 Ada, 293 m² Yüzölçümlü Parsel 7'deki, "3 Adet Betonarme Bina Ve Arsası" Ana Gayrimenkul Nitelikli Taşınmazda Kain 1/1 arsa paylı, "3 KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI"Nitelikli Taşınmazın Tapu Bilgileri "Taşınmazın Tapu Kayıtları" Bölümünde belirtilmiştir.

İmar Durumu; Marmaraereğlisi Belediyesi internet sitesinde 1/1000 imar planında taşınmaz ayrık nizam 3 kat alanındadır.

3-Satışa çıkarılan gayrimenkule 9.200.000,00-TL (Dokuz Milyon İki Yüz Bin TL)(KDV Hariç) olarak takdir edilmiştir. (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harcı alıcıya aittir.)

4-Artırmaya iştirak edecekler gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden (%7,5 nispetinde) 690.000,00-TL (Altı Yüz Doksan Bin TL) teminat yatırması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun' un 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunanlar; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir."kabul edilecektir.

5-İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat 12:00' a kadar Süleymanpaşa Vergi Dairesi Veznesine, katılımcının vergi veya T.C. kimlik numarası belirtilerek, Emanet hesabına ve dekont üzerine 'Gayrimenkul Geçici Teminatıdır.' İbaresi yazılarak yatırılabilecek olup, ayrıca teminat Marmaraereğlisi Vergi Dairesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Marmaraereğlisi Şubesindeki TR600001001369981065705001 IBAN nolu hesabına da yatırılabilir

Yatırılan teminatlara ilişkin ödeme belgelerinin ihale günü saat en geç 12:00' a kadar Tahsilat Müdürlüğüne ( Tekirdağ Defterdarlığı Ana Hizmet Binası 3. kat) ibraz etmeleri gerekmektedir.

6-Gayrimenkulün birinci ihalesi 24.11.2026 tarihinde salı günü saat 14:00' da açık artırma sureti ile Tekirdağ Defterdarlığı (Atatürk Mahallesi 318. Sokak No: 1 Süleymanpaşa – TEKİRDAĞ adresinde ) Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık arttırma yoluyla yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılmadığı takdirde ikinci ihale, 7 gün sonra 01.12.2026 tarihinde aynı gün ve saatte yapılacaktır.

7-İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Marmaraereğlisi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden alabileceklerdir.

8-İhaleye giriş teminatının ihale saatinden önce vergi dairesi veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat ödemesi yapılırken, ödeme yapanın Marmaraereğlisi Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdindeki emanet hesabına yatırılacağı belirtilmelidir) Karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) aynı saate kadar Tekirdağ Defterdarlığı/Tahsilat Müdürlüğü Satış Komisyon Başkanlığına ibraz edilecektir.

9-Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı veya arttırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masraflarını karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra aynı mahalde 01.12.2026 tarihinde 2.artırana ihale edilecektir.

10-Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır. BİLGİLER: Gayrimenkul üzerinde alacaklı vergi dairesi haczinden önce haciz yoktur.

11-İhale Bedeli,Tellaliye Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan doğan Katma Değer Vergisi(%1), Damga Vergisi (Binde 5,69) ve diğer masraflar alıcıya aittir.

12-Pey ipotekli borç dikkate alınmadan sürülür. Ancak, gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

13-Gayrimenkul arttırma sonunda 3 (üç) defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki arttırma bedeli Gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75' i olan 6.900.000,00-TL yi bulmak zorundadır. Bundan başka amme alacağının rüçhanı olan alacakları geçmesi ve yapılmış, yapılacak masrafı da karşılaması icap eder.

14-Arttırma 13 nci madde de yazılı miktar elde edilemediği takdirde en çok arttırma taahhüdü baki kalmak kaydıyla arttırma 7 (yedi) gün daha uzatılır. 7. günü aynı saatte Gayrimenkul en çok arttıran ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanı alacakları ile birlikte masraflarını da aşması lazımdır, aşmazsa satış yapılamaz.

15- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve çok artırana ihale edilir. İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Aradaki farkın amme alacağını aşan miktarını bundan mesul olan şahıstan tahsil edebilmek üzere malı satılan amme borçlusuna dairece bir vesika verilir. Bu madde ile 86'ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.

Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar A.A.T.U.H.K.' a göre tahsil dairesince tahsil edilir.

16-Borçlu ihale saatinden önce vergi borcunun tamamını ödediği takdirde Gayrimenkulün satışından vazgeçilir.

17-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı olan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler Marmaraereğlisi Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden bilgi edinebilir.

Basın No: ILN02580735 #ilan.gov.tr