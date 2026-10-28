T.C. SİLVAN 3. ASLİYE HUKUKU MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS : 2025/80

"Davacı Kerem DURUK ve davalılar Zeynep TUNÇ, Vahide Neriman ERGÖR ve diğerleri arasında görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında, davalılar davalılar Zeynep TUNÇ ve Vahide Neriman ERGÖR'ün tebliğe elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle; davacı tarafından sunulan dava dilekçesi ile Diyarbakır ili, Silvan ilçesi, Mescit mah. 119 ada 49 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki muhdesatın mülkiyetinin davacı tarafa ait olduğunun tespitine ilişkin Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası açılmış olup, davalıların, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. gününün ertesi gününden başlamak kaydıyla 2 haftalık kesin süre içinde bilirkişi raporuna karşı itirazda bulunabileceği, 26/11/2026 günü saat 10:00'da duruşmanın icra edileceği, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve davaya devam etmesi halinde gelmeyen tarafın, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; yine bu süre içerisinde bilirkişi raporuna ve ek rapora karşı itiraz dilekçesini sunabileceği hususları ilanen tebliğ olunur."