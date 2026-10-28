İ L A N

T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/782 Esas

DAHİLİ DAVALI : SÜHEYLA GÜL

Dava konusu, Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Yanık Mah., Köycivarı Mevkii, 638 ada 4 parselde kayıtlı taşınmaz için davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının duruşması 18/03/2027 günü saat: 10:00'da bırakılmıştır.

Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının beraber yapılacağı,Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTA içerisinde cevap dilekçesi vermeniz aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,cevap dilekçesinde tüm delillerin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu belirterek dilekçenize eklemeniz, toplanmasını istediğiniz delilleri bildirmeniz,belirlenen gün ve saatte geçerli özür olmadan mahkemede hazır olmadığınızda duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği,bu halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.