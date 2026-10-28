T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/289 Esas

DAVALILAR : AYŞE IRMAK

ÖMER YARALI

FATMA YARALI

İLANEN TEBLİĞ

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan kamulaştırma davasının açık yargılaması sırasında davalılar Ayşe Irmak, Ömer Yaralı ve Fatma Yaralı'ya dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verildiği,

"Dava ile ilgili varsa ilk itirazlarınız ile birlikte cevap dilekçenizi tebligatı aldığınız tarihten 2 haftalık süre içerisinde ibraz etmeniz gerektiği, 22/12/2026 günü saat 10:03'da tahkikat duruşması yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve dosyanın karar çıkabileceği, "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız" davalılar Ayşe Irmak, Ömer Yaralı ve Fatma Yaralı'ya İlandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.