T.C. IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-318-319-320-321-322 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare BOTAŞ Genel Müdürlügü, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dökümü yazılı esaslarından dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/10/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YERLER:

2025/296 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 186 Ada, 83 Parsel

2025/297 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 191 Ada, 38 Parsel

2025/298 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 256 Ada, 106 Parsel

2025/299 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 186 Ada, 86 Parsel

2025/300 Esas : Iğdır ili, Merkez İlçesi, Melekli Köyü, 272 Ada, 1 Parsel

2025/301 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 191 Ada, 41 Parsel

2025/302 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 189 Ada, 1 Parsel

2025/303 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Köyü, 190 Ada, 6 Parsel

2025-304 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada 462 Parsel

2025-305 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada 528 Parsel

2025-306 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Baharlı Mahallesi, 212 Ada 5 Parsel

2025/307 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada, 393 Parsel

2025/308 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada, 383 Parsel

2025-309 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada 468 Parsel

2025/310 Esas : Iğdır ili, Merkez İlçesi, Melekli Köyü, 256 Ada, 79 Parsel

2025/311 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 148 Ada 81 Parsel

2025/312 Esas : Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 355 Parsel

2025/313 Esas : Iğdır İli, Merkez İlçesi, Melekli/Karabağ Mahallesi, 256 Ada 151 Parsel

2025/314 Esas : Iğdır İli, Merkez İlçesi, Melekli/Karabağ Mahallesi, 256 Ada 152 Parsel

2025/315 Esas : Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Bulakbaşı Köyü, 101 Ada 1058 Parsel

2025/316 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 189 Ada, 255 Parsel

2025/318 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 162 Ada, 47 Parsel

2025/319 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 162 Ada, 31 Parsel

2025/320 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 158 Ada, 14 Parsel

2025/321 Esas : Iğdır ili, Merkez İlçesi, Melekli Köyü, 256 Ada, 111 Parsel

2025/322 Esas : Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Bulakbaşı Köyü, 101 Ada, 928 Parsel

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