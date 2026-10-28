T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/354 Esas

KARAR NO : 2026/540

Hakaret, Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/09/2026 tarihli ilamı ile 86/2-2.cümle, 125/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Atatunç ve Nigar oğlu, 10/05/1981 doğumlu, ÖMER UMUT KARATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2026

Basın No: ILN02581009 #ilan.gov.tr