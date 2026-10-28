T.C.

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALESİ İLANI

Mülkiyeti 43/70 pay Akşehir Belediye Başkanlığına, 27/70 pay 34 kişiye ait olan Konya İli, Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 58 Ada 13 Parsel, 1.062,14 m² arsa vasıflı ve kayıtlı imar planında ticari alan, 5 Kata imarlı tapu kaydında 6306 sayılı kanun gereği şerh bulunan taşınmaza 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun uyarınca maliklerin arsa payları oranında salt çoğunluk kararı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile Kileci Mah. Bayram Sokak No:2 Akşehir/KONYA adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 10.11.2026 tarihinde Salı günü saat:14:30 Belediye Encümeni huzurunda ihale edilecektir.

Şartname ekinde bulunan Avan/Taslak Proje kapsamında A ve B Blok olmak üzere iki bloktan oluşan toplam da 3.063,93 m² brüt inşaat alanına sahip taşınmazın; A Blok -1. Kat ve Zemin Kat ile B Blok -1. Kat, Zemin Kat ve 1. Katta bulunan toplam 948.99 m² brüt alana sahip 4 adet bağımsız bölüm yükleniciye bırakılacaktır. A Blok 1. Kat , 2.Kat, 3. Kat , 4. Kat ile B Blok 2. Kat, 3. Kat, 4. Kat 'ta bulunan toplamı 1.348,71 m² brüt alana sahip 33 adet bağımsız bölüm belediye ve diğer hissedarlara bırakılacaktır. Taslak/Avan Projeye göre yapımı planlanan binanın parselinde çözülmesi teknik olarak mümkün olmayan otopark ihtiyacı Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesinin f/2 bendi gereğince ilave bedel talep etmeksizin yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici Otopark Yönetmeliğinin 4. Maddesinin f/2 bendi gereğince şartları taşıyan taşınmaz temin edemediği takdirde şartları ve ödeme miktarı şartnamede belirlenen şekliyle otopark ihtiyacını karşılayabilecektir.

İsteklilerce avan/taslak projeye göre belediyeye ve diğer hissedarlara bırakılacak bağımsız bölümler ve alanlar dışında yükleniciye kalacak bağımsız bölümler ve alanlar karşılığı ödenecek nakit bedel artırım 5.000.000 - TL. (Beş Milyon Türk Lirası.) dan başlayacak olup, ihaleyi kazanan firmanın belirlenmesinde, isteklilerin teklif edecekleri nakit bedeller üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Arttırma sonucunda oluşacak ihale bedelinin ödemesi, şartnamelerde belirtilen usullerde yapılacaktır.

Yapılacak bu ihalenin Tahmin edilen bedeli 132.195.962,00 TL, muhammen bedeli 5.000.000,00.TL olup, geçici teminatı 4.000.000,00 TL. 'dir.

İhaleye katılacakların 10/11/2026 Salı günü 14.00 saatine kadar geçici teminatlarını yatırmaları aşağıda belirtilen evrakları Meydan Mah. Cevdet Köksal Cad. No:22 Akşehir/KONYA adresinde Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saati uygulamasında TRT ve PTT kurumları saat ayarı esas alınır. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda yukarıda belirtilen tarih ve saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ayrıntılı bilgi için 0 (332) 813 52 91 (Dahili: 3600) numaralı telefonla iletişime geçilebilir.Ancak ihaleye teklif verecek isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 2.000,00 TL'dir.

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, dış zarflarında sunmaları zorunludur.

a) Dilekçe: Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

b) Alındı Belgesi ve Makbuz: Şartname ve eklerinin satın alındığına dair tutanak ve makbuz,

c) Kanuni İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğü e-devlet vb. yerlerden alınabilir)

d) T.C Kimlik Kartı Fotokopisi veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

e) İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri:

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) Vekâletname ve İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Geçici Teminat yatırıldığını gösterir dekont

h) Ortak Girişim Beyannamesi

Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirme tutarı muhammen bedeli karşılıyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz.

i) G ve üzeri müteahhitlik yetki belgesine sahip olmak veya tahmin edilen bedelden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan son 15 yıl içerisinde inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş deneyim belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış ) BENZER İŞ; 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler II/III Grup İşler

j) İsteklilerin, 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre yasaklı olmadığına dair beyanı

k) Vergi Borcu olmadığına dair belge : İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti yada Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge

l) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge : İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti yada Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge

m) Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcunun olmadığına dair belge

n) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname

o) İhale konusu taşınmazın yapı ruhsatına bağlanması için zorunlu unsur olan otopark ihtiyacının hangi yöntemle karşılayacağını belirtir taahhütname

p) İç Zarf: İç zarf, (teklif mektubunu içerir) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

İstenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

Belediye Encümeni (Komisyon), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir ve komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Basın No: ILN02578837 #ilan.gov.tr