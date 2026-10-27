T.C. MUĞLA 1. İCRA DAİRESİ

2023/17 TLMT.

1-) DEVA MEŞRUBAT ÜRÜNLERİ VE GIDA PAZARLAMA NAKLİYE TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ, 2940220095Vergi Nolu, Kaşüstü Vali Recep Yazıcıoğlu Kat:6 No:45/3 İç Kapı No:29 Yomra / TRABZON

2-)DEVA İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 2940338290Vergi Nolu, Yalıncak Beldesi Merkez Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:212/D Kat:1 Trabzon Merkez / TRABZON

3-) LİVADİ MEŞRUBAT VE GIDA PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 9480174131Vergi Nolu, Yalıncak Beldesi Merkez Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi No:212/B Ortahisar / TRABZON

4-) Lİ-VA-Dİ GIDA VE İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ., 6080359117Vergi Nolu, Yalıncak Beldesi Merkez Mah. Devlet Sahil Yolu Cadde No 212/AOrtahisar / TRABZON Müdürlüğümüz dosyamızdan Muğla İli Menteşe İlçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Mevkii 113 Ada 5 Parsel Sayılı Taşınmazın 11.023.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satışına karar verilmiş olup, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatıs.uyap.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceği, yukarıda adı ve bilinen son adresleri yazılı dosya taraflarına satışın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:58

Satış ilanı 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ilanen tebliğ olunur.22/10/2026

Basın No: ILN02578989 #ilan.gov.tr