T.C. ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/1195 Esas 24/07/2026

KARAR NO : 2026/3344 Karar

ANKARA 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(İ L A N)

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

29047116796 T.C. Kimlik numaralı, Mustafa ve Satı oğlu/kızı, 14/05/1978 doğumlu, davalı Semra Aydın aleyhine mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi davasında yapılan açık yargılama sonunda;

''DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:

Dava, İİK'nın 121. maddesi uyarınca alınan yetki belgesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Kural olarak taşınmaz ortaklığının giderilmesini isteme hakkı taşınmazın ortak ya da paydaşlarına aittir. Ancak, elbirliği mülkiyetinde borçlu ortağın alacaklısı İcra Hakimliğinden İİK'nın 121. maddesine göre alacağı yetki belgesine dayanarak borçlunun ortağı olduğu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Bunun için icra hakiminden yetki belgesi alması zorunludur. Bu şekilde açılacak davada borçlu ortak dahil tüm ortakların davaya dahil edilmeleri zorunludur.

Eldeki davada, Ankara 16. İcra Hukuk Mahkemesinin 27.09.2023 tarih 2024/1042esas, 2024/1013 karar sayılı kararı ile alacaklıya borçlu Semra Aydın'ın hissedarı olduğu 06 CCB 733 plakalı araç hakkında ortaklığın giderilmesi davası açmak üzere yetki verilmiştir.

Mahkememizce, dava konusu aracın mülkiyet durumunu gösterir şekilde trafik tescil kaydı dosya içine getirtilmiş ve aracın davalılar adına 1/3 oranda kayıtlı olduğu görülmüştür.

Dava konusu aracın değeri bilirkişi raporu ile belirlenmiş olup, aracın aynen taksimi mümkün olmadığından araç üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte umuma açık satımı suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine, satış bedelinin davalıların araçtaki paylarına göre hak sahiplerine ödenmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi cihetine gidilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda Açıklanan Nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ İLE,

06 CCB 733 plakalı Nissan Marka, 2020 model, Qashqai 1.5DCI DCT Sky Pack tipli araç üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlüleri ile birlikte umuma açık arttırma ile satılarak GİDERİLMESİNE,

2-Satıştan elde edilecek paranın araçtaki hisseleri oranında taraflara ödenmesine,

3-Satış memuru olarak Ankara Satış Memurluğunun atanmasına,

4-Aracın satış bedeli üzerinden alınacak 732,00 TL maktu harcın davalılardan araçtaki payları oranında alınarak Hazineye gelir kaydına,

5-Davacı tarafından yapılan toplam 1.470,00-TL tebligat ve posta gideri, 623,40-TL peşin harç ve başvuru harç bedeli, 4.500,00-TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 6.593,40-TL yargılama giderinin davalıların araçtaki payları oranlarında alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 40.000,00-TL vekalet ücretinin davalıların araçtaki payları oranlarında alınarak davacıya verilmesine,

7-Arabuluculuk ücreti henüz ödenmediğinden ödendiğinde davalıların araçtaki payları oranındna alınarak hazineye irad kaydına, ödendiğinde mahkememize bilgi verilmesi için arabuluculuk bürosuna müzekkere yazılmasına,

8-Yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesinin ardından yatırana iadesine,

Dair, davacı vekilinin ve davalı asilin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya aynı nitelikte başka bir yer Mahkemesine verilecek usulüne uygun istinaf dilekçesi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili dairesine gönderilmek üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/03/2026''

Yukarıda belirtilen gerekçeli karar evrakının tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.