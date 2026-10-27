T.C. ANKARA 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/118 Esas 10.08.2026

(İLAN)

Davacı , AYFER DALKIRAN ile Davalılar , ARİF SUAT GÜLLÜ, CANAN AR, EMEL ACIR, GÜNER YILDIZ, HAMDİ YILDIZ, HAMDİ YILDIZ, HAMDİYE AKMEHMET, HÜLYA TÜRKUÇAR, LEYLA ATAMAN, MEHMET ÜNAL, MESUT ATEŞ, MUKADDES SONGUR, MURAT KANBAY, NADİRE KARATAŞ, NERMİN KAYIKÇI, NİLGÜN ATEŞ, NURSAL TELCİ, SEMİHA OKUMUŞ, SÜLEYMAN ATAMAN, SÜLEYMAN KORAŞ, ŞENAY MATARACI, YÜKSEL BAYRAKTAR, YÜKSEL KANBAY arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davası nedeniyle;

15434480694 Kimlik numaralı, Ahmet ve Yüksel oğlu, 25/11/1974 doğumlu, davalı Murat KANBAY adına;

Mahkememizin dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli Karar evrakının davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Gerekçeli Karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu dosyanın Gerekçeli Karar evrakının davalı Murat KANBAY'a ilanen tebliğ olunur.

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