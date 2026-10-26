T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
ESAS NO : 2026/185 Esas, 2026/186 Esas, 2026/187 Esas, 2026/188 Esas, 2026/189 Esas, 2026/190 Esas, 2026/191 Esas,2026/192 Esas, 2026/193 esas, 2026/194 Esas, 2026/195 Esas, 2026/196 Esas, 2026/197 Esas, 2026/198 Esas, 2026/199 Esas, 2026/200 Esas, 2026/201 Esas, 2026/202 Esas, 2026/203 Esas, 2026/204 Esas ve 2026/212 Esas
Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Yusuf Güler tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında tensiben verilen karar uyarınca;
Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 21.10.2026
|
Sıra No
|
Esas No
|
Köy/Mahalle
|
Ada/Parsel
|
Cinsi
|
Kamulaştırma Alanı (m²)
|
1
|
2026/185
|
Rize ili, Ardeşen ilçesi, Çıraklar köyü
|
115 ada 4 parsel
|
Çay Bahçesi
|
58.16 m²
|
2
|
2026/186
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü
|
106 ada 15 parsel
|
Bahçe
|
39.24 m²
|
3
|
2026/187
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü
|
198 ada 5 parsel
|
Çay Bahçesi
|
50.57 m²
|
4
|
2026/188
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
|
119 ada 50 parsel
|
Bahçe
|
143.61 m²
|
5
|
2026/189
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü
Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü
|
106 ada 2 parsel
108 ada 1 parsel
107 ada 47 parsel
|
Bahçe
Çay Bahçesi
Bahçe
|
344.23 m²
415.72 m²
930.18 m²
|
6
|
2026/190
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü
|
105 ada 69 parsel
|
Bahçe
|
451.60 m²
|
7
|
2026/191
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü
|
247 ada 4 parsel
|
Bahçe
|
26.19 m²
|
8
|
2026/192
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü
|
105 ada 68 parsel
|
Bahçe
|
480.60 m²
|
9
|
2026/193
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
|
119 ada 3 parsel
|
Bahçe
|
2,404.29 m²
|
10
|
2026/194
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
Rize ili Ardeşen ilçesi
Yamaçdere köyü
|
119 ada 46 parsel
105 ada 63 parsel
|
Çay Bahçesi
Bahçe
|
141.20 m²
283.13 m²
|
11
|
2026/195
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
|
115 ada 3 parsel
|
Çay Bahçesi
|
53.55 m²
|
12
|
2026/196
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü
|
106 ada 18 parsel
|
Bahçe
|
253.61 m²
|
13
|
2026/197
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü
|
106 ada 71 parsel
|
Bahçe
|
769.12 m²
|
14
|
2026/198
|
Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü
|
105 ada 29 parsel
|
Çay Bahçesi
|
197.81 m²
|
15
|
2026/199
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü
|
105 ada 15 parsel
|
Çay Bahçesi
|
502.48 m²
|
16
|
2026/200
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
|
115 ada 1 parsel
|
Çay Bahçesi
|
27.84 m²
|
17
|
2026/201
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü
|
105 ada 56 parsel
105 ada 55 parsel
|
Çay Bahçesi
Çay Bahçesi
|
110.90 m²
369.47 m²
|
18
|
2026/202
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Pirinçlik köyü
|
137 ada 46 parsel
|
Çay Bahçesi
|
40.32m²
|
19
|
2026/203
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü
|
107 ada 46 parsel
107 ada 8 parsel
|
Çay Bahçesi
Çay Bahçesi
|
424.62 m²
269.57 m²
|
20
|
2026/204
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü
|
115 ada 2 parsel
|
Çay Bahçesi
|
73.43 m²
|
21
|
2026/212
|
Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü
|
108 ada 4 parsel
|
Çay Bahçesi
|
238.01 m²
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