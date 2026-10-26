T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2026/185 Esas, 2026/186 Esas, 2026/187 Esas, 2026/188 Esas, 2026/189 Esas, 2026/190 Esas, 2026/191 Esas,2026/192 Esas, 2026/193 esas, 2026/194 Esas, 2026/195 Esas, 2026/196 Esas, 2026/197 Esas, 2026/198 Esas, 2026/199 Esas, 2026/200 Esas, 2026/201 Esas, 2026/202 Esas, 2026/203 Esas, 2026/204 Esas ve 2026/212 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Yusuf Güler tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 21.10.2026

Sıra No Esas No Köy/Mahalle Ada/Parsel Cinsi Kamulaştırma Alanı (m²) 1 2026/185 Rize ili, Ardeşen ilçesi, Çıraklar köyü 115 ada 4 parsel Çay Bahçesi 58.16 m² 2 2026/186 Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü 106 ada 15 parsel Bahçe 39.24 m² 3 2026/187 Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü 198 ada 5 parsel Çay Bahçesi 50.57 m² 4 2026/188 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü 119 ada 50 parsel Bahçe 143.61 m² 5 2026/189 Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü 106 ada 2 parsel 108 ada 1 parsel 107 ada 47 parsel Bahçe Çay Bahçesi Bahçe 344.23 m² 415.72 m² 930.18 m² 6 2026/190 Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü 105 ada 69 parsel Bahçe 451.60 m² 7 2026/191 Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü 247 ada 4 parsel Bahçe 26.19 m² 8 2026/192 Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü 105 ada 68 parsel Bahçe 480.60 m² 9 2026/193 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü 119 ada 3 parsel Bahçe 2,404.29 m² 10 2026/194 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü 119 ada 46 parsel 105 ada 63 parsel Çay Bahçesi Bahçe 141.20 m² 283.13 m² 11 2026/195 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü 115 ada 3 parsel Çay Bahçesi 53.55 m² 12 2026/196 Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü 106 ada 18 parsel Bahçe 253.61 m² 13 2026/197 Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü 106 ada 71 parsel Bahçe 769.12 m² 14 2026/198 Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü 105 ada 29 parsel Çay Bahçesi 197.81 m² 15 2026/199 Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü 105 ada 15 parsel Çay Bahçesi 502.48 m² 16 2026/200 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü 115 ada 1 parsel Çay Bahçesi 27.84 m² 17 2026/201 Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü 105 ada 56 parsel 105 ada 55 parsel Çay Bahçesi Çay Bahçesi 110.90 m² 369.47 m² 18 2026/202 Rize ili Ardeşen ilçesi Pirinçlik köyü 137 ada 46 parsel Çay Bahçesi 40.32m² 19 2026/203 Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü 107 ada 46 parsel 107 ada 8 parsel Çay Bahçesi Çay Bahçesi 424.62 m² 269.57 m² 20 2026/204 Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü 115 ada 2 parsel Çay Bahçesi 73.43 m² 21 2026/212 Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü 108 ada 4 parsel Çay Bahçesi 238.01 m²

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