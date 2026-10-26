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T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :27 Ekim 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2026, 00:02

T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

ESAS NO : 2026/185 Esas, 2026/186 Esas, 2026/187 Esas, 2026/188 Esas, 2026/189 Esas, 2026/190 Esas, 2026/191 Esas,2026/192 Esas, 2026/193 esas, 2026/194 Esas, 2026/195 Esas, 2026/196 Esas, 2026/197 Esas, 2026/198 Esas, 2026/199 Esas, 2026/200 Esas, 2026/201 Esas, 2026/202 Esas, 2026/203 Esas, 2026/204 Esas ve 2026/212 Esas

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekili Av. Yusuf Güler tarafından mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescil için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına T.C. Ziraat Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 21.10.2026

Sıra No

Esas No

Köy/Mahalle

Ada/Parsel

Cinsi

Kamulaştırma Alanı (m²)

1

2026/185

Rize ili, Ardeşen ilçesi, Çıraklar köyü

115 ada 4 parsel

Çay Bahçesi

58.16 m²

2

2026/186

Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü

106 ada 15 parsel

Bahçe

39.24 m²

3

2026/187

Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü

198 ada 5 parsel

Çay Bahçesi

50.57 m²

4

2026/188

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

119 ada 50 parsel

Bahçe

143.61 m²

5

2026/189

Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü

Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü

106 ada 2 parsel

108 ada 1 parsel

107 ada 47 parsel

Bahçe

Çay Bahçesi

Bahçe

344.23 m²

415.72 m²

930.18 m²

6

2026/190

Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü

105 ada 69 parsel

Bahçe

451.60 m²

7

2026/191

Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü

247 ada 4 parsel

Bahçe

26.19 m²

8

2026/192

Rize ili Ardeşen ilçesi Yamaçdere köyü

105 ada 68 parsel

Bahçe

480.60 m²

9

2026/193

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

119 ada 3 parsel

Bahçe

2,404.29 m²

10

2026/194

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

Rize ili Ardeşen ilçesi

Yamaçdere köyü

119 ada 46 parsel

105 ada 63 parsel

Çay Bahçesi

Bahçe

141.20 m²

283.13 m²

11

2026/195

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

115 ada 3 parsel

Çay Bahçesi

53.55 m²

12

2026/196

Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü

106 ada 18 parsel

Bahçe

253.61 m²

13

2026/197

Rize ili Ardeşen ilçesi Seslikaya köyü

106 ada 71 parsel

Bahçe

769.12 m²

14

2026/198

Rize ili Ardeşen ilçesi yavuz köyü

105 ada 29 parsel

Çay Bahçesi

197.81 m²

15

2026/199

Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü

105 ada 15 parsel

Çay Bahçesi

502.48 m²

16

2026/200

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

115 ada 1 parsel

Çay Bahçesi

27.84 m²

17

2026/201

Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü

105 ada 56 parsel

105 ada 55 parsel

Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

110.90 m²

369.47 m²

18

2026/202

Rize ili Ardeşen ilçesi Pirinçlik köyü

137 ada 46 parsel

Çay Bahçesi

40.32m²

19

2026/203

Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü

107 ada 46 parsel

107 ada 8 parsel

Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

424.62 m²

269.57 m²

20

2026/204

Rize ili Ardeşen ilçesi Çıraklar köyü

115 ada 2 parsel

Çay Bahçesi

73.43 m²

21

2026/212

Rize ili Ardeşen ilçesi Yavuz köyü

108 ada 4 parsel

Çay Bahçesi

238.01 m²

Basın No: ILN02578654 #ilan.gov.tr