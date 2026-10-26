T.C. PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/172 Esas 09.10.2026

PATNOS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Ağrı ili Patnos ilçesinde kain aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına T.C Vakıf Bankası Patnos şubesine yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin aşağıda belirtilen dava dosyalarına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

2026/172 Esas sayılı dosya; Dava konusu Ağrı ili Patnos ilçesi Pirömer köyü 0 ada 318 parsel sayılı taşınmazın davalı ALİ GÖRER, AYŞE DEMİR, BAYRAM ÖZKURT, BERHEM GERAY, BÜLENT GÖRER, CİHAN GÖRER, ÇETİN GÖRER, ÇİĞDEM YURTSUZ, ELİFE GÜNDÜZ, EMİNE BURAK, EROL ÖZKURT, ESAT GÖRER, ESMER KAYA, ETHEM GÖRER, EYLEM İLERİ, FARUK ÖZKURT, FATMA ÖZKURT, FESİH GÖRER, HACER KILIÇ, HAKAN GÖRER, HATİCE ÖZKURT YALÇİN, HİKMET GÖRER, HÜSEYİN GERAY, İDRİS GÖRER, İPEK TURAN, İSLAM DAŞDEMİR, İSMET DAŞDEMİR, İSMET GÖRER, KADER BEDİR, KAMİL ÖZKURT, KEREM GERAY, KESER SUNAR, LEYLA GERAY, MEHMET GÖRER, MEHMET ÖZKURT, MEHMET ALİ GERAY, MEHMET CAN GERAY, MEHMETCAN GÖRER, MEHTAP ERKMEN, MELİKE YIĞİT, MERAL GÖRER, MUHAMMER CAN GÖRER, NEJLA ELVEREN, NİMET GÖRER, PERİŞAN GÖRER, SERKAN GÖRER, SEYFULLAH GÖRER, SİNEM GÖRER, ŞERİFE GÖRER, ŞİRİN ÖZKURT, YADİGAR BABURHAN, ZEYNEL DAŞDEMİR adına kayıtlı 356.03 m2'lik kısmının daimi irtifak, 158.03 m2'lik kısmının geçici irtifak kısmının kamulaştırm,

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