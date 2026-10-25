T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/80 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer :Muş İli, Korkut İlçesi, Yolgözler Köy/Mah, 107 ada 2 Parsel Vasfı:tarla Yüzölçümü:4978,01 m² Malikin Adı Ve Soyadı: SAİME YARICI(T.C.K.N:32960143626 ) VE DİĞERLERİ Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı: TEİAŞ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yısa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

A-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

B-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş ziraat bankası şubesine yatırılacağı,

C-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

D-İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.. 04.06.2026