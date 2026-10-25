T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

D.NO : 2026/351

İLAN

Davalı Güler Özşeker, Nevzat Şeker, Zeynal Şeker, Osman Koca ve Abdullah Perk'e ait Yeşilyurt Cihadiye 243/2 BOTAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2026/351 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR.