T.C. KAYSERİ 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2021/174

DAVACI : İBRAHİM AYDINOL

DAVALI : GUNEY SADIGOVA

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 09/03/2021

Davacı İbrahim Aydınol tarafından, davalı Guney Sadıgova aleyhine Boşanma davası açılmış, davacı dava dilekçesinde özetle; 2019 yılında evlendiklerini, 9 aylık evli iken davalının ben gezmeye gidiyorum diyerek Azerbaycan ülkesine gittiğini, davalıdan haber alamadığını, davalının evi terk etmesinden dolayı davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Guney Sadıgova'a tebligat yapılamadığı ve yapılan tüm adli ve idari araştırmalar sonucunda adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligat yapılamayan davalı Guney Sadıgova'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalının HMK 127. maddeleri gereğince ilk itirazları ile birlikte esas dava hakkındaki cevabını, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkeme kalemine bildirmesine, davalının iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermesi halinde cevap dilekçesinin davacıya tebliği için gerekli olan şimdilik 750,00-TL gider avansının davalı tarafından gider avansı olarak mahkememiz veznesine yatırılması DAVALIYA İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

Davanın duruşması 24/12/2026 günü saat 09:30'a bırakılmış olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyeninin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği DAVALIYA İLANEN İHTAR ve TEBLİĞ OLUNUR. 09/10/2026

Basın No: ILN02577072 #ilan.gov.tr