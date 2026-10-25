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T.C. HATAY 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/260 Esas

DAVALILAR : 1- MUHAMMED ALİ SERTEL Atatürk Mahallesi İbrahim Karaali Sokak İbrahim Karaali Apartman Kat.3 Daire. 11 Samandağı/ HATAY

DURUŞMA GÜNÜ: 04/12/2026 günü saat 09:20

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın dava dilekçesinde özetle,

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Hatay 1. İdare Mahkemesi'nin 2014/549 E. ve 2015/1213 K. sayılı ilamı uyarınca müvekkil idare tarafından 19/11/2015 tarihinde ödenen tazminatın, zarara sebebiyet verenlerden rücuen tahsilinin gerektiğini, öte yandan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/432 E. ve 2018/51 K. sayılı ilamı ile davalıların söz konusu zarardan cezai olarak sorumlu olduklarının sabit görüldüğünü, hazine zararına sebebiyet veren kişiler hakkında rücu davası açılması hususunda gerekli idari olurların alındığını belirterek, 118.341,85 TL tutarındaki tazminatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesi talebinden ibarettir.

Tüm araştırmalara rağmen ulaşılamadığından Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda özeti bulunan dava dilekçesine karşı

1-"iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ayrıca yukarıda belirtilen ön inceleme duruşması gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtaren bildirilir"

2-Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından HMK 320. maddesi gereğince yatırılan avans kullanılarak tarafların ön inceleme duruşmasına davet edilmesine,

3-Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin taraflara ihtarına, ihtar mahiyetinde olmak üzere işbu zaptın taraflara tebliğine, ihtarıyla birlikte davalı Muhammed Ali Sertel'e tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

Basın No: ILN02576627 #ilan.gov.tr