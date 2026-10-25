T.C. ÇORLU 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/307

KARAR NO : 2026/297

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 05/05/2026 tarih ve 2024/307 Esas 2026/297 Karar sayılı kararı ile Sanık YAŞAR DİĞER (Hüseyin ve Necibe oğlu, 08/09/1983 Çatalca doğumlu, İstanbul, Çatalca, Ferhatpaşa mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:15398361534) hakkında;

Sanık YAŞAR DİĞER'in üzerine atılı mağdurlar Leyla Ayhan ve Pervin Güneş'e yönelik Bir Kimseyi Fuhuşa Tevşik Etmek veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek suçundan ayrı ayrı 2 kez 1 Yıl 8 Ay Hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanığın bilinen adreslerine yapılan tebligatların muhataba ulaşılamadığından tebligatın yapılamadığı, sanık hakkında yapılan adres araştırması sonuçlarının olumsuz döndüğü, sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla gerekçeli kararın sanık Yaşar Diğer'e tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi, tirajı Türkiye Geneli 50.000 Altı Olan Bir Gazetede ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve Hakime onaylattırılması, cezaevinde bulunanlar yönünden CMK 263/1 maddesi gereğince bulunduğu ceza infaz kurumu ya da tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek sureti ile İSTİNAF YASA YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/10/2026

Basın No: ILN02578638 #ilan.gov.tr