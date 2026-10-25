T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2026/326 Esas 22.10.2026

İ L A N

T.C. BİGA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/326 Esas

DAVALI : TANJU GERĞİN - 36886207998

Davacı Hasibe Gerğin tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; davalının yüz kızartıcı suç işlemesi nedeniyle evliliğin davacı açısından devam ettirilemez hale geldiğine beyanla tarafların boşanmalarını, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Tensip tutanağı uyarınca; Davalının 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, yasal süre içerisinde cevap dilekçesi vermediği takdirde HMK 128. maddesi gereğince davacı tarafın tüm iddialarını inkar etmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde başvurduğu takdirde bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap dilekçesinin HMK 129. maddesinde belirtilen hususları ihtiva etmesinin gerektği,

Davalı tarafın davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : TANJU GERĞİN - 36886207998

DENİZLİ ili, GÜNEY ilçesi, KARAAĞAÇLI mah/köy, 1 Cilt, 300 Aile sıra no, 23 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve EŞE oğlu/kızı, 12/04/1987 dogumlu,

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