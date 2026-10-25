T.C. ANTALYA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2026/365

SANIK : SERKAN ATALAY-Mahmut ve Layıka oğlu 1984 D.lu

Mahkememizin 09/06/20260 tarih 2026/365 esas 2026/475 karar sayılı ilamı ile sanık Serkan

Atalay hakkında ısrarlı takip, hakaret, tehdit suçundan mahkumiyetine karar verilmiş kararın sanığa

tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

1-Sanık Serkan ATALAY'ın, ''ısrarlı takip'' suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK'nun 123/A-1, CMK 251/3, 53/1, 58 maddeleri uyarınca 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın ''yazılı bir ileti ile hakaret'' suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK'nun 125/2. maddesi delaletiyle 125/1. CMK 251/3, 53/1, 58 maddesi uyarınca, 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın "Basit Tehdit" suçunu işlediği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK nun 106/1 maddesinin 3. Cümlesi, CMK 251/3, 53/1, 58 maddeleri gereğince 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

( UYARI : Sanığın süresinde itiraz etmesi halinde CMK'nun 251/3. maddesindeki indirim UYGULANMADAN ve karar verileceğinin, kararın tebliği ile birlikte İHTAR edilmiş sayılmasına )

Dair, kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi uyarınca ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabit katibine beyanda bulunarak beyanının tutanağı geçirilmesi suretiyle İTİRAZ yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026

Basın No: ILN02577683 #ilan.gov.tr