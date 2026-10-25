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KASTAMONU 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/537 Esas

KARAR NO : 2026/412

Davacı ASYA CAN aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya karar tebligatı yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE,

Sinop ili, Türkeli İlçesi, TACAHMET Mahallesi/Köyü, Cilt No:28, Hane No:9, BSN:136'de kayıtlı 18*******14 TC kimlik numaralı ALEYNA GÜRLEYEN ve aynı nüfusta BSN 137'de kayıtlı 18*******52 T.C. Kimlik numaralı TUANNA GÜRLEYEN'in velayetinin davacı anne 66*******44 TC kimlik numaralı ASYA CAN'A VERİLMESİNE,

2-Kişisel ilişki tesisine bu aşamada yer olmadığına,

3-4721 Sayılı TMK'nın 353. Maddesi ve TMK'nın velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi uyarınca iş bu karar ile velayeti kendisine verilen velinin İş bu kararın kesinleşme tarihinden itibaren 30 günlük sürede velayeti kendisine verilen küçüğün varsa mal varlıklarının dökümünü gösteren bir defter vermesine ve bu mal varlığına veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermemesi halinde çocuk mallarının korunmasına ilişkin 4721 sayılı TMK'nın 360 ve 361. Maddelerinde gösterilen tedbirlerin resen alınabileceğinin velayeti kullanan tarafa ihtarına, (ihtar edildi)

4-Velayet hak, görev ve yetkilerinin kötüye kullanılması halinde velayeti kullanan ebeveyn hakkında Ceza Kanunu uyarınca yaptırım uygulanabileceği ve cezalandırılacağının uyarılmasına,

5-Karar kesinleştiğinde bir suretin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Davacının adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeni ile dava açılırken alınmayan 732-TL peşin harç ve 732-TL başvurma harcı olmak üzere toplamda 1.464-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

7-Suç üstü ödeneğinden yapılan 38.822,40-TL sarf ücreti ile 600 TL tebligat ücreti olmak üzere toplam 39.972,40 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

Basın No: ILN02577849 #ilan.gov.tr