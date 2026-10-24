Örnek No:54*
T.C.
KARACABEY
İCRA DAİRESİ
KARACABEY
İCRA DAİRESİ
2026/1106 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|8.200.000,00
|1
|Taşıt
|16BKB079 Plakalı, JOHN DEERE marka, 6R 250 model, TRAKTÖR, 2023 model yılı, YEŞİL, DİZEL, 2 koltuklu, ZİRAAİ ARAÇ-HUSUSİ kullanımlı Anahtar mevcut olup ve ruhsat mevcut değil. Araç çalıştırılmış dijital ekranda çalışma saati 2.381 olarak tespit edilmiş.Üzerinde Starfire 6000 uydu alıcı mevcut. Şase no takyidat (ruhsat) bilgisi ile eşleştirilmiş olup motor notespit edilemediğiiçin doğrulanamamıştır. Araç çalıştırılmış otrakpakta bulunduğunu konum itibari ile hareket/manevra kabiliyeti test edilememiş, göz ile yapılan kısıtlı kontrollerde motor, mekanik ve elektrik aksamında eksik parça gözlemlenmemiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:48
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:48
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 11:48
(İİK m.114/4)
Basın No: ILN02578271 #ilan.gov.tr