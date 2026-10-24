T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

8.200.000,00

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Taşıt

16BKB079 Plakalı, JOHN DEERE marka, 6R 250 model, TRAKTÖR, 2023 model yılı, YEŞİL, DİZEL, 2 koltuklu, ZİRAAİ ARAÇ-HUSUSİ kullanımlı Anahtar mevcut olup ve ruhsat mevcut değil. Araç çalıştırılmış dijital ekranda çalışma saati 2.381 olarak tespit edilmiş.Üzerinde Starfire 6000 uydu alıcı mevcut. Şase no takyidat (ruhsat) bilgisi ile eşleştirilmiş olup motor notespit edilemediğiiçin doğrulanamamıştır. Araç çalıştırılmış otrakpakta bulunduğunu konum itibari ile hareket/manevra kabiliyeti test edilememiş, göz ile yapılan kısıtlı kontrollerde motor, mekanik ve elektrik aksamında eksik parça gözlemlenmemiştir.