T.C. ELAZIĞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/702, Karar No: 2026/229

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Süleyman ve Emine Oğlu 08/03/1980 Gaziantep doğumlu 44791142440 T.C Kimlik Numaralı Hasan TUĞCU'nun Mahkememizin 13/05/2026 tarih 2025/702 Esas 2026/229 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 158/-f son maddesi gereğince 1 yıl 9 ay 7 gün hapis ve 20.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, verilen hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği,kararın sanık Hasan TUĞCU'ya tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine , aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 22/10/2026

Basın No: ILN02577776 #ilan.gov.tr