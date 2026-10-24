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T.C. BATMAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/2223 Esas 21.09.2026Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HASAN DEMERTAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21.09.2026 GAİP TC KİMLİK NO : 43754035720ADI SOYADI : HASAN DEMERTAŞ
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : AYFER
DOĞUM TARİHİ : 07/03/1983
DOĞUM YERİ : BATMAN
İKAMETGAH ADRESİ : Kültür Mah. Mezopotamya Cad. No:2 İç Kapı No:1 Merkez/ BATMAN
Basın No: ILN02577781 #ilan.gov.tr