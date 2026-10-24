ESENYURT TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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Sayın : . BURAK KAĞNICI: ERCAN Oğlu

Sivas İli MERKEZ İlçesi ACIPINAR Köyü 101 Ada 266 Parsel 101 Ada 248 Parsel 101 Ada 70 Parsel 105 Ada 79 Parsel 103 Ada 63 Parsel 105 Ada 131 Parselin 1/1 hissesi elbirliği halinde FATMA ŞAHİN, NUCAN KAĞNICI, ESME KAYAHAN, MUSTAFA KÖSE, HATİCE BİNİCİ,BURAK KAĞNICI adlarına kayıtlı iken, 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İle Kadastro Kanunu'na Eklenen EK 3. Maddesine İstinaden malikler bizzat miras ortaklığından doğan Elbirliği mülkiyetin Paylı İntikal talebinde bulunmuştur. BURAK KAĞNICI: ERCAN Oğlu 'na ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,paylı intikal işleminin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olobilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki Paylı İntikal işlemi yapılarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.



Basın No: ILN02575937 #ilan.gov.tr