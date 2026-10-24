T.C.

ANKARA 76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



DOSYA NO : 2024/87 Esas

KARAR NO : 2026/192 İLAN Mahkememizin Yukarıda esas ve karar numarası yazılı09/04/2026tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5. Maddesine Muhalefet suçundan 7.500,00 TL ve 1.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de;Yahıa Eddın veArouba kızı30/05/1990HALEP doğumlu HASNA ASHOUR aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,

2-Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, CMK.nun 263 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü olması halinde zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle,

5271 sayılı CMK'nın 272. maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere İKİ HAFTA içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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