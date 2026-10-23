T.C.NUSAYBİN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No : 49

T.C.NUSAYBİN İCRA DAİRESİNDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN

İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/569 ESAS

ALACAKLI : HÜSEYİN ÖZÇELİK,

VEKİLİ : Av. Emrah Akbulut(TBB No: 97844)

Kışla Mahallesi Kalecik 1 Sokak Hiltoown Center Kat: 2 No:29Nusaybin / MARDİN

BORÇLU : FERHAT ASLAN,

Abdulkadirpaşa Mahallesi Mah. Umut Sokak No:1/2 Nusaybin / MARDİN

BORÇ MİKTARI : 750.000,00 TL.

İşbu ödeme emrinin ilan tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını kanunen 7 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile toplam 22 gün içinde ödemeniz (Teminat vermeniz), borcun tamamına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 günlük süre içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde mercii önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldırılacağı, senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde ve aynı sürü içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmanız aksi takdirde hapisle tazyik olunacağınız, hakikate aykırı mal beyanında bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz, aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

Basın No: ILN02576932 #ilan.gov.tr