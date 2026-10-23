İLAN

T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/462 Esas

DAVALI : FATMA KIVCI - 505.....62

Davacı ABDUL KARIM ISSA tarafından aleyhinize açılan Nüfus kayıtları ile ilgili davada; Mahkememizce tarafınıza yurt dışı adresinizde yapılan tebligat bila ikmal iade olunmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizce 17/12/2024 tarihinde verilen"...Davanın kabulüne, Mardin İli, Savur İlçesi, Koşuyolu Mah./Köyü, Cilt No:30, Hane No:52, BSN:15'te nüfusa kayıtlı Süleyman ve Suyemi'den olma, 02/06/1953 doğumlu, 50590538780 T.C. kimlik numaralı ABDULKERİM KIVCI ile Charlottenburg Wilmersdorf Bölge Müdürlüğü'nce 11/08/2008 tarihinde tanzim edilmişC3HZNW5VY nolu pasaporta ve L3HL0TH60 nolu Almanya Federal Cumhuriyeti kimlik kartına göre 01/01/1953 doğumlu, doğum yeri Beyrut olan ABDUL KARIM ISSA'nın AYNI KİŞİ OLDUKLARININ TESPİTİNE, buna göre Mardin İli, Savur İlçesi, Koşuyolu Mah./Köyü, Cilt No:30, Hane No:52, BSN:15'te nüfusa kayıtlı Süleyman ve Suyemi'den olma, 02/06/1953 doğumlu, 50590538780 T.C. kimlik numaralı Abdulkerim Kıvcı'nın adının ABDUL KARIM, soyadının ISSA, doğum yerinin BEYRUT/LÜBNAN, doğum tarihinin 01/01/1953 olarak DÜZELTİLMESİNE,..." şeklindeki hükmün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kararın tebliğinden itibaren iki hafta istinaf süreniz olduğu hususu gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02576634 #ilan.gov.tr