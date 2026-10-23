Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

19. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Gaziemir İlçe, YEŞİL Mahalle/Köy, 1396 Ada, 5 Parsel, B BLOK 3. KAT 8 Nolu Bağımsız Bölüm (Apartman giriş kapısında 12/F yazılıdır) Binanın B BLOK, 3. KAT, 8 BAĞİMSİZ BÖLÜM NOLU MESKENdir. Bina EMRE SİTESİ içinde yer almaktadır. Her katta 2 daire bulunmakta olup asansör yoktur. Daire; giriş/koridor, 3 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet (alaturka wc + lavabo) ve 3 balkon hacimlerinden ibarettir. Yerler salon ve odalarda cilalı ahşap rabıta, diğer hacimlerde seramik döşelidir. Pencereler pvc doğrama, iç kapılar ahşap doğrama, giriş kapısı çeliktir. Mutfak tezgahı üzerinde ve altında hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyoda duvarlar tavana kadar fayans döşeli olup duş kabinli duş yeri, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Dairenin giriş kapısı çeliktir. Doğalgazın daireye bağlantısı yapılmıştır. Binanın son katında yer almaktadır. Apartman içinde sahanlıkta her dairenin kendisine özgülenen yaklaşık 2 m2 depo hacimleri vardır.Mevcut durumu ile yol ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmış olduğu görülmekte olup tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi :İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mahallesi, 1396 Ada, 5Parselde Yeşil Mahalle 58/1 Sokak No: 12 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü : 92,6 m2

Arsa Payı : 1/16

İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (Emax: 1.20) **AYRIK NİZAM 3 KAT TM1TİCARET SEÇENEKLİ KONUT BÖLGESİNDE** kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Plan tarihi:29/01/1987

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:18

21/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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