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T.C.

AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/288 Esas

DAVALILAR : 1- MUSTAFA ALTAY Yukarı Mahalle İbradı Akseki/ ANTALYA

2- YUSUF ALTAY Yukarı Mahallede Oturur. İbradı/ ANTALYA

3- EMEK YÜRÜYEN

4- FAHRİYE ALTAY Siteler Cad. No: 39 / 307025 Kepez/ ANTALYA

5- HASAN ALTAY

6- MELEK CEBECİ

7- NEVAL ALTAY Ulus Mah2103 Sok Köy SokağıNo:5/1 Kepez/ ANTALYA

8- VOLKAN ALTAY Deniz Tobacco Shop Arapsuyu Mah. 600 Sk. No: 29 B İç Kapı No: 1 07070 Konyaaltı/Antalya Turkıye 07070 Konyaaltı/ ANTALYA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda HÜKÜM verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 16.12.2026 saat: 10:40.

Basın No: ILN02575906 #ilan.gov.tr