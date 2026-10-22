T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/574 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mah.
PARSEL NO : 1983 Parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : Orman Sınırı dışında kalan 1.205,058 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : FEVZİ REİS
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi 1983 Parsel orman sınırı dışında kalan 1.205,058 m²'lik kısmın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/574 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025
Basın No: ILN02575913 #ilan.gov.tr