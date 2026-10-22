T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/574 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mah.

PARSEL NO : 1983 Parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : Orman Sınırı dışında kalan 1.205,058 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : FEVZİ REİS

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Asarağaç Mahallesi 1983 Parsel orman sınırı dışında kalan 1.205,058 m²'lik kısmın davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2021 gün ve 31-3718 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/574 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26.12.2025