İ L A N

T.C. NİZİP SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/1054 Esas 19.10.2026

RASİM KARAKURT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ÇOŞKUN KARAKURT isimli şahsın 1997 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde ÇOŞKUN KARAKURT'u tanıyanların 6 ay içerisinde Nizip Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.10.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 44305148234

ADI SOYADI : ÇOŞKUN KARAKURT

BABA ADI : NECATİ

ANA ADI : FİKRİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1970

DOĞUM YERİ : NİZİP

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02576203 #ilan.gov.tr