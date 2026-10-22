İ L A N
T.C. NİZİP SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/1054 Esas 19.10.2026
RASİM KARAKURT ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen ÇOŞKUN KARAKURT isimli şahsın 1997 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde ÇOŞKUN KARAKURT'u tanıyanların 6 ay içerisinde Nizip Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.10.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 44305148234
ADI SOYADI : ÇOŞKUN KARAKURT
BABA ADI : NECATİ
ANA ADI : FİKRİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1970
DOĞUM YERİ : NİZİP
İKAMETGAH ADRESİ :
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