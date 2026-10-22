T.C. NİKSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

(Dosya No: 2026/425 Esas)

Davacı , MEHMET ÇİZMECİ ile Davalı , GÜNLÜCE KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ'ne yönelik dava konusu Niksar ilçesi Günlüce Köyü 931 parseli sayılı taşınmaz için Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açıldığı, iş bu davanın halen derdest olduğu ve son duruşmasının 16/12/2026 tarihine bırakıldığı, mahkememize TMK'nın 713 maddesi gereği olağanüstü zaman aşımı nedeniyle nedeniyle tescil davası açıldığından taşınmazda hak iddia edenlerin yahut davacı açısından TMK'nın 713/1-2 maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğine ilişkin itirazı olanların TMK'nın 713/4-5 maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur.

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