T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/214 Esas 14.10.2026

Konu : İLAN METNİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10. MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüz ölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,

2-Kamulaştırmanın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı yöneltileceği,

5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,

7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,

8-Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9-Duruşmanın 29/01/2027 günü saat 09:30 dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.08/10/2026

2026/213 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Gökçeli Mahallesi, 106 Ada, 19(eski 7) Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Merze Aras

Kamulaştırılacak Alan: 100,03 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamı

2026/214 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü, 135 Ada, 32 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: İshak Temtek

Kamulaştırılacak Alan: 3.409,99 m² yüzölçümlü taşınmazın 2.090,45 m² kısmı

2026/215 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü 141 Ada, 11 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Hatun Temel

Kamulaştırılacak Alan: 7.018,68 m² yüzölçümlü taşınmazın 173,59 m² kısmı

2026/216 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşalı mahallesi, 182 Ada, 2 ve 3 Parseller

Vasfı: Yol

Malik: Nezaket Akyol

Kamulaştırılacak Alan: 182 ada 2 parselin 4.175,71 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.658,42 m² kısmı

182 ada 3 parselin 7.979,12 m² yüzölçümlü taşınmazın 863,33 m² kısmı

2026/217 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşanlı Köyü, 185 Ada, 2 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Aydın ARAS

Kamulaştırılacak Alan: 6.191,28 m² yüzölçümlü taşınmazın 539,86 m² kısmı

2026/218 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü, 135 Ada, 1 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Sebahattin Kepti, Yadullah Kepti

Kamulaştırılacak Alan: 2.623,23 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.310,66 m² kısmı

2026/219 Esas

Bulunduğu yer:Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşanlı Köyü, 181 Ada, 11 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Yasin Arslan

Kamulaştırılacak Alan: 3.507,52 m² yüzölçümlü taşınmazın 382,69 m² kısmı

2026/220 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşalı mahallesi, 181 Ada 12 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Şenay Babat, Şengül Akyol Çağlar, Hatice Bilik, Çiğdem Balım, Nezahat Bayat, Maksude Duruer, Necife Yıldırım, Erdi Akyol, Neşe Aydaş, Burhan Akyol, Erhan Akyol, Erdal Akyol, Erşan Akyol, Dilek Akyol Doğan, Yeter Akyol, Şebnem Balin, Ekrem Akyol, Yılmaz Akyol, İlhan Akyol, Muzaffer Akyol, Aytekin Akyol, Hanım Akyol, Yunus Akyol, Ömer Şin, Kadir Şin, Nebahat Şin, Fatma Gürel, Telli Şin, Melahat Keskin, Salatın Şekerci

Kamulaştırılacak Alan: 6.096,13 m² yüzölçümlü taşınmazın 731,25 m² kısmı

2026/221 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Gökçeli Köyü, 106 Ada, 21(eski 8) Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Bıldırcın Aydın, Hakverdi Aras, İsminaz Yılmaz

Kamulaştırılacak Alan: 275,93 m² yüzölçümlü taşınmazın 195,72 m² kısmı

2026/222 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşalı mahallesi, 190 Ada 18 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Gülhan Bağcı, Fehmi Aydın, Coşkun Aydın, Reyhan Aydın, Zafer Aydın, Taner Aydın, İlhan Aydın ,Emrah Aydın, Özkan Aydın Kamulaştırılacak Alan: 7.416,59 m² yüzölçümlü taşınmazın 2.061,47 m² kısmı

2026/223 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü, 143 Ada 35 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Yaşar Ene, Süleyman Ene, İbrahim Ene, Zeki Ene

Kamulaştırılacak Alan: 20.785,39 m² yüzölçümlü taşınmazın 781,93 m² kısmı

2026/224 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü, 134 Ada, 2 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Sebahattin Kepti, Yadullah Kepti, Hüseyin Gerni

Kamulaştırılacak Alan: 602,37 m² yüzölçümlü taşınmazın 405,06 m² kısmı

2026/225 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşalı mahallesi, 189 Ada 8 Parsel

Vasfı: Yol

Malik:Nuran Ballı, Kifayet Kacar, Süleyman Gürel, Sultan Gürel, Mirmehmet Gürel, Nurgül Gürel, Nise Arslan

Kamulaştırılacak Alan: 21.515,52 m² yüzölçümlü taşınmazın 1.425,90 m² kısmı

2026/226 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Orta Alican Köyü, 134 Ada, 6 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Esra Güner, Alev Onk, Dilara Ataman, Mehmetfatih Onk, Fırat Onk, Ali Onk, Faik Onk, Samire Onk, Oruç Onk, Ceyran Balin, Tarlan Karabacak, Şerafettin Onk, Aliye Onk

Kamulaştırılacak Alan: 5.141,82 m² yüzölçümlü taşınmazın 3.543,64 m² kısmı

2026/227 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Karakoyunlu İlçesi, Kacerdoğanşalı Köyü, 191 Ada 1 Parsel

Vasfı: Yol

Malik: Aynur Kazan, Sevda Yıldırım, Aylagül Dönmez, Hasan Aras, Erkan Aras, Aylin Aras, Orhankemal Aras, İlhan Aras, Gökhan Aras, Yücel Aras, Tuncer Aras, Enver Aras

Kamulaştırılacak Alan: 8.142,34 m² yüzölçümlü taşınmazın 2.188,44 m² kısmı

Basın No: ILN02575150 #ilan.gov.tr