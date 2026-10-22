T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/211 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Taşkaracaören Mahallesi 107 ada, 4 ve 7 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştıma bedeli davalılar adına İLGİLİ BANKA şubesine yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur.08/10/2026

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN

2026/141 Samsun Havza Taşkaracaören 107/4 ve 7 Tamamı

MALİKLER: BAHADIR SAVAŞ ÖZDEMİR-39032016970, BARIŞ ÖZDEMİR-39026017198 , EMİNE DUMAN-38837023442 , FATİH SARIOĞLU-57799391178,HAYATİ SARIOĞLU-57793391396, MURAT DUMAN-38834023506, NAGİHAN GÖKÇEK-20612517284 , RECEP SARIOĞLU-57796391232, RÜSTEM CESUR ÖZDEMİR-39038016752,SALİHA ŞENEL-39041016688 , SELMA ÖZDEMİR-39035016816 , MÜSADE SARIOĞLU