T.C. ÇEKEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/36 Esas 23.09.2026

Konu : İlan Tutanağı

İLAN TUTANAĞI

Davacılar , BEKİR ŞANVER, HASAN ŞANVER, KAMER ŞANVER ile Davalı , MUSTAFA ŞANVER arasında mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca; Aydıncık ilçesi Kalkancı Köyü 122 ada 35 Parsel sayılı taşınmazın, davacılar tarafından adına tescili talep ve dava edildiğinden, dava konusu yere ilişkin üstün hakkı bulunduğu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay aylık süre içinde mahkememizin 2026/36 Esas sayılı dosyasına delilleriyle birlikte başvurmaları, aksi taktirde davacı davasını ispatlamış sayılacağından, dava konusu taşınmazın davacı Davacılar Adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02576085 #ilan.gov.tr